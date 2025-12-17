¼õ¸³¤Ï»Ò¶¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÆÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Âç¤­¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼õ¸³¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡Ø½¬¤¤»öÏÃ¡Ù¡Êºî¡§¤¹¤º¤á¤Á¤å¤ó¤µ¤ó¡Ë¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø½¬¤¤»öÏÃ¡Ù ÉñÂæ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½¬¤¤»ö¤Î¶µ¼¼¡£ºî¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤¬½ÉÂê¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦²£¤Ç¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Ë½¬¤¤»ö¤ò¼­¤á¤ëÀ¸ÅÌ¤ò°ìÉô¤Î¿Æ»Ò¤¬°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¶µ¼¼¤Î¶õµ¤