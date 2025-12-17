今日17日は、日本海側ほど雲がかかり気温が上がりにくくなっているほか、北海道は真冬並みの寒さ。明日18日も今日17日と大きくは変わらず、北日本を中心に寒さが続くでしょう。19日は西日本から気温上昇。20日は東日本や北日本も平年を大幅に上回り、コートが邪魔になる所も。今日17日(水)北海道は厳しい寒さ関東など12月らしい寒さ今日17日(水)は、日本海側は雲が多く、雨や雪の降っている所がありますが、太平洋側は広い範囲