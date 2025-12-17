ベルフェイス株式会社が提供するSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」が、丸紅ネットワークソリューションズ株式会社に導入されました。営業・技術部門におけるSalesforce入力業務の効率化を図り、商談記録作成時間を67％削減することに成功しています。 ベルフェイス「bellSalesAI」丸紅ネットワークソリューションズ導入 導入企業：丸紅ネットワークソリューションズ株式会社導入サービス：Salesforce入力