株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツと東京テアトル株式会社が、劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』を公開します。2026年3月27日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷や全国のイオンシネマなどでロードショー。トーマスと仲間たちが音楽祭での大奮闘を繰り広げる、シリーズ初のミュージカルムービーが登場します。 『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレ