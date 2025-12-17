今年3月でNHKを退局、現在はフリーで活躍中の中川安奈アナウンサーが16日にインスタグラムを更新。この季節恒例となっているサンタクロースコスプレに、人生で初めて挑戦したことを明かした。【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、ミニスカから美脚がちらり人生初のサンタコス（6枚）中川は「少し早いですが人生初のサンタコスやってみました」と報告。真っ赤な衣装でソファに座る姿のほか、2枚目以降では全身ショットを公開。