今年も残すところ2週間です。長野市の善光寺では恒例の正月行事、「おからこ搗（つ）き」が行われました。午前10時ごろ、善光寺の宿坊・浄願坊では浄土宗14の宿坊から集まった住職が力強く餅をついていました。「おからこ搗（つ）き」は善光寺の正月行事の一つで、ついた餅は切り分けた後、小さく丸め150個の「おからこ」となります。浄願坊 若麻績大心 住職「年越しなので来年天下泰平であることを願って餅つきしたいと思っている