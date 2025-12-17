Ｊリーグは１７日、Ｊ３の２０クラブの監督および選手による投票結果をもとに、「優秀選手賞（Ｊ３）」受賞選手３７名を決定したことを発表した。初参戦でＪ３優勝＆Ｊ２昇格を決めた栃木シティからは、ＧＫ相沢ピーターコアミ、ＤＦ奥井諒、マテイヨニッチ、ＭＦ岡庭裕貴、ＦＷ田中パウロ淳一、ピーターウタカの６選手が選出された。Ｊ３最優秀選手賞、Ｊ３ベストイレブンは２４日に開催される「２０２５Ｊ３リーグアウォー