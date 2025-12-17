６月に政界を引退した自民党元幹事長の石原伸晃氏が自身のＸ（旧ツイッター）で、人気格闘技大会で発生した事故について私見をつづった。１３日に行われた格闘技大会「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」（ブレイキングダウン）の前日イベントで、やるべしたら竜が対戦相手の江口響から殴打され、倒れて頭を強打。緊急搬送された。１５日に竜はＸで「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです」と明かし、動揺が広が