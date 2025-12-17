グローバル家電ブランドのTCL JAPAN ELECTRONICSが、東京都内にて「TCLブランドアンバサダー就任式＆新商品発表会」を開催。世界的スノーボーダーである平野歩夢選手がブランドアンバサダーに就任したほか、日本市場向けに開発された新商品「AI節電エアコン」シリーズが初公開されました。 TCL「ブランドアンバサダー就任式＆新商品発表会」 開催日：2025年12月15日(月)発表内容：平野歩夢選手のアンバサダー就任