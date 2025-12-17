◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選 ミックスダブルス 日本11-2トルコ(日本時間17日、カナダ)2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選、ミックスダブルスの日本代表がトルコ代表に勝利しました。3勝2敗同士で3位タイにつけている世界チームランキング3位の日本代表・小穴桃里選手、青木豪選手ペアは同99位のトルコ代表と対戦。第1エンドいきなり3点を獲得した日本は続く第2エンド、先攻の