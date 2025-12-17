Íä¤ß¤Ê¤¯·è¤á¤¿»úÇ×Ã±µ³¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÀä»¿¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î16Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢Æî3¶É¤Ë¤ï¤º¤«4½ä¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶°î¤ì¤ëËþ´Ó¤òÀ®½¢¡£·èÃÇ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¬¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡È¤¦¤ó¤¦¤ó¡É¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»ÅÁð¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²ñ¿´¤Î°ì·â¡ª²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¡È¤¦¤ó¤¦¤ó¡É¤Èð÷¤¯ÍÍ»Ò¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ÅÄ¤Ï¡¢Æî3¶É¤Î»þÅÀ¤Ç3Ëü5000ÅÀ»ý