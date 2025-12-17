「初笑い！ワタナベお笑いライブin羽生」が来年1月18日(日)に羽生市産業文化ホール大ホールで開催される。アンガールズ、サンシャイン池崎、あばれる君、ぱーてぃーちゃん、ラパルフェ、ファイヤーサンダー、えびしゃが出演予定。アンガールズ田中卓志は2級建築士合格で現在、勢いがある。ラパルフェは「M−1グランプリ2025」準々決勝（東京）でトリを務め、大爆笑を誘った。ファイヤーサンダーは「キングオブコント」で3年連続決