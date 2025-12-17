名古屋市中央卸売市場南部市場で12月8日、南部市場出荷団体協議会主催による「令和7年度 第2回肉牛枝肉共励会」が開催された。今回は愛知、岐阜、富山、長野、宮崎、鹿児島の6県から計140頭が出品。厳正な審査の結果、愛知県知事賞、名古屋市長賞など入賞牛5点が選ばれた。冒頭あいさつで同協議会・成田英樹会長（名古屋食肉市場社長）は今年を振り返り、「日本全国で記録的な猛暑となり、牛の肥育にも深刻な影響があったこと