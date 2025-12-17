ニチレイフーズは12月3日、冷凍食品「今川焼」のファンと社員が交流することを目的としたイベントを本社で開催した。当日は応募多数の中から選ばれた約45人（午前・午後の部合計）の生活者が参加。開発部門、マーケティング部門、広報部門など10人以上の社員がユーザーから直接生の声を聞いた。今年スタートした企業活動「ニチレイほほえみテラス」の一環。ファンとつながり、冷凍食品の魅力をともに楽しむことを目的としてい