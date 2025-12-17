元ギャルママモデルの日菜あこが15日に自身のアメブロを更新。娘のために購入したハローキティの『チョコエッグ』を開封した結果を報告した。この日、日菜は「19才ギャルな娘が欲しがってたキティのチョコエッグ」をコンビニで見つけて購入したことを報告。「今回のキティは年代ごとに流行った物がキティになってて」と説明し、娘が「平成ギャルなキティが欲しい！」と言っていたことを明かした。続けて、開封して出てきたフィギュ