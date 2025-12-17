ロッテ・高部瑛斗外野手が１７日、ＺＯＺＯで契約更改交渉に臨み１７００万円増の年俸５０００万円（金額は推定）でサインした。会見では、今季までの背番「３８」が、来季から「０」に変更になるとみずから明かした。憧れていた荻野が今季限りで退団したことから、背番号を譲ってほしいと荻野に相談。「俺（荻野）が決めることではないが（高部が）背負ってくれたらうれしいと言われたので、球団に思い切ってお願いしました」