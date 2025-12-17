小学５、６年生の選抜チームによる軟式野球の大会「ＮＰＢジュニアトーナメントＫＯＮＡＭＩＣＵＰ２０２５」（１２月２６日から神宮球場、横浜スタジアム）の監督記者会見が１７日、オンラインで行われ、読売ジャイアンツジュニアの西村健太朗監督が出席した。過去３度の優勝があるジャイアンツジュニア。今回１４年以来、１１年ぶりの優勝を目指す。ジャイアンツアカデミーコーチとしてジュニアチーム監督６年目となる西