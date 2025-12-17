名古屋港水族館（名古屋市港区）は１６日、飼育しているベルーガ（シロイルカ）の「ナナ」（１８歳）が妊娠したと発表した。出産に成功すれば、水族館生まれの母親から生まれた子どもは国内初になるという。同館によると、今年５月、妊娠の可能性を示す血中黄体ホルモン濃度の数値が上昇。８月上旬にエコー検査を行ったところ、赤ちゃんの存在が確認できた。父親は「ニコ」（推定１８歳）。その後の検査や経過観察では、母子