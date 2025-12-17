17日（水）午後は太平洋側も広く雨が降るでしょう。晴れている関東も夜はにわか雨にお気をつけください。＜17日（水）の天気＞北海道では冬型の気圧配置が続く見込みです。日本海側で雪やふぶきとなり、真冬の寒さになるでしょう。また、日本海から近づく低気圧の影響で、西日本の日本海側や北陸で雨が降り出しています。大気の状態が不安定なため、急な強い雨や落雷・突風に注意してください。午後は東北や太平洋側にも雨の範囲が