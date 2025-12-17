中国の王毅外相は、サウジアラビアなど中東3か国の外相らとそれぞれ会談し、高市首相の台湾有事をめぐる発言について、各国が「断固反対を表明した」と主張しました。中国外務省によりますと、王毅外相は、中東のアラブ首長国連邦、サウジアラビア、ヨルダンの3か国を歴訪した後、中国メディアのインタビューに応じました。この中で王毅外相は、それぞれの国の外相らとの会談で、「台湾に関する歴史的事実を紹介した」と述べた上で