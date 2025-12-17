ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が、対戦した中で意外な「最強ボクサー」を明かした。英メディア「ｔａｌｋＳＰＯＲＴ」は「井上は伝説のキャリアにおける意外な最強の対戦相手を明かす」とし「２階級（４団体）制覇のチャンピオン。２０１９年に始めて激突したノニト・ドネア（フィリピン）を挙げる人もいる。あるいは初期（１３年）の日本ライトフライ級タイトル戦で井上を最後ま