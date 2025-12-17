シマノはグラベルライド用コンポーネント「GRX」シリーズに、1×12速ワイヤレスDi2を採用した「RX717シリーズ」を新たに追加すると発表した。1×12速 ワイヤレス変速GRX RX717シリーズは、ワイヤレスDi2電動変速プラットフォームを採用。右側のデュアルコントロールレバー、左側のブレーキレバー、そしてリアディレーラーで構成される。RD-RX717 - ワイヤレスリアディレーラーリアディレーラーRD-RX717は、10-51Tの12速カセットに