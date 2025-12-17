お笑いタレントのあべこうじ（５０）と妻でタレントの高橋愛（３９）が１７日、都内で行われた「Ｐｉｋａでんきローンチイベント」に登場した。「Ｐｉｋａでんき」は、使った電気代の一部がこどもたちの未来に投資される一般家庭向けサービス。あべは「ｅ．ＣＹＣＬＥこども未来プロジェクト」のアンバサダーに就任し、高橋は「株式会社まち未来製作所」の１日ＣＭＯを務めた。しかし高橋は「ＣＭＯって何でしたっけ？」と困