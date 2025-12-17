濃厚デミ×チーズタルタルのコクでぜいたくに！「トロ旨タルタル&デミグラコロ」を実食！中央、グラコロ第2弾「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」単品490円〜、バリューセット790円〜グラコロ史上初の試みとして、2回に分けて新商品を展開する今年。第1弾「コク旨ビーフデミグラコロ」（12月16日（火）販売終了）に続いて、第2弾として登場するのが「トロ旨タルタル&デミグラコロ」です！包み紙のデザインは可愛らしい「ミト