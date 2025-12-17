ガールズグループUNIS（ユニス）が、小悪魔的な魅力でファンを虜にした。【写真】UNIS＆乃紫、仲良しSHOTUNISは12月17日午前0時、各種音楽配信サイトを通じて、日本2ndデジタルシングル『幸せになんかならないでね』をリリースした。今年9月にリリースした日本1stデジタルシングル『もしもし♡』では、恋に落ちたときのときめきをキュートに表現していたUNISが、新シングル『幸せになんかならないでね』では、「私以外の女の