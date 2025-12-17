女優の川口春奈（30歳）が、12月16日に行われた、連続ドラマ「スキャンダルイブ」（ABEMA）の大ヒット御礼トークショーに登壇。「2025年を漢字一文字で表すと？」の質問に答えた。「スキャンダルイブ」は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMAのオリジナルドラマ。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されている