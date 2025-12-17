メ～テレ（名古屋テレビ） 17日未明、愛知県知多市の県道で歩行者の男性が大型トラックにはねられる事故があり、男性は搬送先の病院で死亡しました。 警察によりますと、17日午前2時すぎ、知多市新知の県道「西尾知多線」で、男性が走ってきたトラックにはねられました。 はねられた男性は年齢が30代くらいで、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 警察が死亡した男性の身元の確認を進めています。