月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は櫻坂46の守屋麗奈さんに、注目しているホリデーギフトについて聞いてみました。ホリデーシーズンに向けて、コフレや限定品が続々と登場しているなか、れなぁが贈りたいorもらってうれしいアイテムは…？自分へのご褒美ギフトも見つけたいなイルミネーションなども始まり、どこに行ってもクリスマスソングが流れてきて、ワクワクする季節ですね！ ホリデーギフトは毎年、メンバー間