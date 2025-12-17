諏訪郡・下諏訪町の国道で11月大型トラックが横転する交通死亡事故を受け、現場付近では事故防止の啓発活動が行われました。17日朝、下諏訪町の国道142号では、警察や諏訪交通安全協会などおよそ10人が大型トラックのドライバーにチラシなどを配り事故防止を呼び掛けました。この付近では、11月29日、35歳の男性が運転する大型トラックが道路から外れて横転し、建物に衝突する交通死亡事故が起きています。諏訪警察署豊森