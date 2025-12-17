ISFのために設えた5L V8ユニット2007年、レクサスがISFのために設えた5L V8ユニット、その終焉がじわじわと近づいている。【画像】渡辺敏史がラストラン！8年をかけて極まったレクサスLCと名機2UR-GSEを阿蘇路で味わう全78枚この原稿を書いている時点でレクサスのWEBサイトを覗くと、RCFとIS500については販売終了が既に告知されており、LC500及びそのコンバーチブルについては、納期が5.5〜7.5ヵ月と表示されている。が、こちら