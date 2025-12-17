季節の変わり目や環境の変化で、なんとなく肌が不安定になる…そんなゆらぎ肌に寄り添う新アイテムが、mgb skinから登場します。アゼライン酸³を贅沢に配合した「アゼライック³バランスセラム」は、毎日のセルフケアに取り入れやすいみずみずしさが魅力。肌荒れを未然に防ぎながら、すこやかな肌印象へ導く1本です。 アゼライン酸*¹を高配合した新発想セラム 2025年12月23日（火）発売のAZELAICBALANCE SERUM（