歌手の羽山みずき（３４）が１０日にリリースの新曲「お湯割りで」で、オリコン週間演歌・歌謡曲シングルランキング（２２日付）で初の１位を獲得したことが１７日、分かった。初登場でも１位となったこの曲は、デビュー１０周年の記念曲。“お湯割り”をモチーフにしたフォークタッチの軽演歌で、小料理屋を舞台に、カウンターを挟んでのお客さんとおかみさんの落ち着いた恋模様を描いている。「羽山みずきファンの皆さまを