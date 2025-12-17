奈良県安堵町の町道で集団登校中の女児ら３人をはねて逃走したとして、県警は１６日、同町の無職の男（７２）を道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕した。男は容疑を認め、「自分の通院で急いでいたので、その場から立ち去った」と話しているという。県警西和署の発表によると、男は１６日午前７時４０分頃、同町東安堵の町道で乗用車を運転中、横断歩道を渡っていた女児（７）と、見守り活動をしていた小学校の男性教諭（