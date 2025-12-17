福岡市で男女2人が刃物で刺された事件で、逮捕された男が公共交通機関を使い、現場から逃走していたとみられることが分かった。自分の車を放置し現場から公共交通機関で逃走か逮捕された無職の山口直也容疑者（30）は、福岡市中央区のみずほPayPayドームに隣接するHKT48劇場のスタッフの男性の左胸を包丁で刺し、殺害しようとした疑いが持たれている。その後の捜査関係者への取材で、山口容疑者は、現場に自分の車で訪れて犯行に及