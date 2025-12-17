疲労感、息切れ、夜中の動悸にひどいむくみ……。たび重なる小さな異変を更年期障害によるものだと思っていた翻訳家の村井理子さんは、それが重病の前兆だと気がつかなかったそうです。長い入院生活とリハビリを経た現在の暮らしと、不調にいち早く気づくための心構えを聞きました。（構成：山田真理撮影：大河内禎）【写真】琵琶湖のほとりを愛犬テオと散歩する* * * * * * *仕事がなくなる恐怖で病院にも行けず自分の体調が「