ABEMAオリジナルドラマ『死ぬほど愛して』で８年ぶりに芸能界に復帰した俳優の成宮寛貴さん（43）。来年１月から始まる宮本亞門さん演出の舞台『サド侯爵夫人』で主演を務める。秘めた欲望や葛藤、愛情を美しくも残酷に描いた名作で、出演者が全員男性という「オールメール」の会話劇だ。成宮さんはサド侯爵の貞淑な妻・ルネを演じる。12年ぶりの舞台出演となる成宮さんだが、実は17歳でデビューした時の舞台も宮本さんの演出。舞