北京市の東部にある路県故城遺跡博物館で12月15日、特別展「王帝民侯を経験した海昏侯、漢の興廃が垣間見られる墓の秘蔵」が開幕し、前漢（紀元前202年〜紀元後8年）時代に生きた海昏侯の墓から出土した文化財108点（セット）がお披露目され、ここ10年の海昏侯墓に対する考古学的調査の成果が集中的に展示されています。 海昏侯劉賀（紀元前93/92〜同59年）の墓は、中国で最も完全に保存され、出土文化財が最も豊富な漢代王侯の墓