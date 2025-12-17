３つの「なす」の意味が込められた特別な一台米国トヨタは、2025年11月4日から8日までラスベガスで開催された「SEMAショー2025」において、「カローラクロス ハイブリッド 那須エディション（Nasu Edition）」を初公開しました。アウトドアを楽しむユーザー層を意識したこの斬新なカスタムモデルは、多くの関心を集めています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ“新”「カローラ“クロス”」です！ 画像で見る！（60枚）