ソフトバンクの安紱駿投手（23）が17日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、20万円減の年俸980万円でサインした。福岡・久留米商高から富士大を経て、ドラフト3位で入団したルーキー右腕。最速152キロを誇るが、昨秋のメディカルチェックで右肘の炎症が見つかり、プロ初の実戦登板は4月の4軍戦までずれ込んだ。1年目の今季は1軍登板はなく、ウエスタン・リーグで5試合に登板して1勝、防御率4・40。「登板して