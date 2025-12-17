?¤ª²Û»Ò¤Î¤ä¤êÅê¤²?´°À®ÅÙ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÎ¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¤¬?ÆÃÀ½¤Î¤ä¤ê?¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹±ÊÀ½²Û¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹!¡×¤Î½ñ¤­½Ð¤·¤Ç¡Ö¤ä¤êÅê¤²¤Î #ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤¬¿¹±ÊÀ½²ÛËÜ¼Ò¤Ë¤´°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼!in¥¼¥ê¡¼¡¢in¥Ð¡¼¡õ¥Ï¥¤¥Á¥å¥¦¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¢¨¼Ì¿¿¤ÎËÌ¸ýÁª¼ê¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë