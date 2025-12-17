2025年12月17日、SBSカップ国際ユースサッカー（12月18日〜21日開催）に臨むU−18日本代表が選手変更を発表した。負傷離脱した仲山獅恩（東京ヴェルディユース）に代わって追加招集されたのが、同じ東京Vユースの今井健人。状況判断に優れたプレーメーカーで、今年２月に開催された『NEXT GENERATION MATCH』にJリーグ選抜として出場している。 足もとのテクニックがあり、展開力も抜群。チームの攻撃に幅をもたらす存