12月17日未明、静岡県沼津市で倉庫を焼く火事があり、倉庫の中から1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】焼けた倉庫の中から1人の遺体が見つかった火災現場＝静岡・沼津市 ＜伊部桜輔カメラマン＞ 「午前2時半過ぎです。倉庫から煙があがっているということで多くの消防車が集まっています」 17日午前2時10分頃、沼津市大岡の住宅街で「倉庫の中で炎と煙が見える」と、近くに住む人から消防に通報がありました。 火は