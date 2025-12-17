16日、カープの秋山翔吾選手が広島市内でディナートークショーを行いました。 去年に引き続き、２回目の開催となったディナートークショーには、約３４０人のファンが集まりました。 秋山選手は、今シーズンを振り返っての思いを語り、プライベートの話も交えるなど、オフシーズンならではのファンとの交流を楽しみました。 ■秋山翔吾選手 「ファンの方々が楽し