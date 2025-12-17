静岡県は、静岡市葵区にある知事公舎の一般競争入札を12月16日に行ない、住宅メーカーの「セキスイハイム東海」が7億1035万円で落札したと発表しました。 【写真を見る】7億1035万円で落札された静岡県の知事公舎の内部は？＝静岡市葵区 鈴木康友知事は、静岡市葵区安東二丁目にある知事公舎について厳しい財政状況下での行財政改革の一環として入札による売却を決め、11月、予定価格3億1415万円ほどで公告しました