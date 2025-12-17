男子バレーボールチーム「広島サンダーズ」の選手などがデザインされたファミリーマートが登場しました。 １７日、広島市南区のファミリーマート段原東店では、店舗のガラス面に、広島サンダーズの柳北悠李選手の大型ビジュアルをあしらった特別ラッピングがお披露目されました。 この取り組みは、スポーツを通じて広島を盛り上げたいと、ファミリーマӦ