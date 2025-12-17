静岡県中部の5市2町は12月16日、2026年度から連携してオーストラリアへの茶の輸出支援を始めると発表しました。 【動画】オーストラリアへの茶の輸出を連携して支援 静岡県中部の5市2町が2026年度から新たに 県中部7つの市町（静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町）では、人口減少などの共通して抱える大きな課題に連携して立ち向かおうと、2017年から「しずおか中部連携中枢都市圏」を形成