CS放送『衛星劇場』にて、大みそかから元日にかけてTHE ALFEEのライブ映像を24時間（＋1時間）連続で特集放送する特別企画『大晦日年越しは＜24時間＞THE ALFEE 祭』が実施されることが決定した。【写真】めちゃくちゃ楽しそう！THE ALFEEインスタで公開された秩父での特別企画の模様同企画では、12月31日午後5時から、THE ALFEEのライブ映像12本を一挙に放送する。2004年に30周年を迎えた際のカウントダウンライブ『THE ALFEE