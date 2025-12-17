タレントの藤本美貴（40）が16日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。イヤイヤ期の対処法について語った。この日のゲストには現在2歳と3歳、絶賛イヤイヤ期中の子供を育てている夏菜が登場。自身の子育てでの経験から藤本がアドバイスを送る場面があった。夏菜から「これにしなよ“こっちがいい”。髪の毛1つにするね“2つがいい”。真逆なことばっか言う」と悩みを明かされた藤本。「私はこれ