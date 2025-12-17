現在も未解決となっている世田谷一家4人殺害事件の現場住宅に何者かが侵入した形跡が確認された。警視庁が邸宅侵入容疑で捜査を進めている。窓ガラスが割られているのを捜査員が発見25年前の世田谷一家4人殺害事件で、現場となった住宅に何者かが侵入した形跡があったことがわかった。事件は2000年12月31日、東京・世田谷区の住宅で、宮沢みきおさん一家4人が殺害されているのが見つかったもので、現在も未解決のまま。住宅は取り