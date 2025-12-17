元AKB48で女優の前田敦子（34）が17日、自身のインスタグラムを更新。12月5〜7日に東京・日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサートのオフショットを披露した。「選べないから思い出全部載せちゃうきっとみんながみたいと思ってくれていたでしょ？」と書き出すと、紺の衣装姿の自身と水色の衣装姿の大島優子の2ショットをアップ。「ねえ優子可愛すぎない？もうさディズニープリンセスのグリーティングだよね？」